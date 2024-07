IRREGULARIDADES

Gloria Pires é condenada a pagar R$ 500 mil à ex-funcionária

A atriz Gloria Pires terá que pagar mais de R$ 500 mil de indenização a uma ex-funcionária por irregularidades trabalhistas. Denise de Oliveira alega que trabalhava mais de 12 horas por dia com apenas 30 minutos de almoço. As informações são do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.