FAMOSOS

Gracyanne Barbosa refaz harmonização facial e surpreende ao mostrar novo visual: 'Mais natural'

Gracyanne Barbosa apareceu com um novo visual e surpreendeu seus seguidores ao refazer o processo de harmonização facial do seu rosto.

A digital influencer removeu seus antigos preenchimentos faciais por considerar que estavam exagerados. "Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais", contou.