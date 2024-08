ACADEMIA

Gratuito: Smart Fit oferece aulão com exercícios no Parque da Cidade

Na capital baiana, o aniversário será celebrado com aulas gratuitas e espaços especiais para fotos e pontos de hidratação no Parque da Cidade, na Av. Antônio Carlos Magalhães. A iniciativa acontece pela manhã, das 07h30 às 12h.

As atrações ainda estarão espalhadas por dez grandes cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Natal, Recife, Fortaleza, Brasília e São José dos Pinhais.

Em São Paulo, o evento acontecerá no Parque Villa-Lobos e, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Nessas cidades, o Smart Fit Day contará com uma programação com aulas coletivas de FitDance, Body Combat e Zumba, além de atrações interativas, como estações de futmesa e quadras poliesportivas, proporcionando um dia de lazer e esporte. As atividades serão realizadas das 8h30 às 17h, em São Paulo, e das 8h às 16h no Rio.