CULTURA

Grupo de Percussão da Ufba celebra 60 anos com mostra na Sala do Coro

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 12:36

Grupo de Percussão da UFBA celebra 60 anos Crédito: Divulgação

A Sala do Coro do Teatro Castro Alves recebe no próximo dia 10 de setembro, às 20h, a “Mostra dos 60 anos do Grupo de Percussão da UFBA”, que celebra o aniversário do primeiro grupo de percussão do Brasil.

O trabalho do Grupo de Percussão da Ufba é voltado para composições e arranjos que utilizam instrumentos como marimba, vibrafone, xilofone, tímpanos, caixa clara, bombo, tom-tons, pratos, triângulo, instrumentos vistos em um ambiente mais sinfônico.

As atrações desta noite histórica são grupos originados e coordenados por ex-alunos do Grupo de Percussão da Ufba : a Oficina de Sons, o Quinteto Afrosinfônico e a Transbatukada, além da presença artística dos alunos atuais, do coordenador e mestre, o professor doutor Jorge Sacramento e do atual coordenador, o professor doutor Aquim Sacramento.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves, com um valor de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. A celebração é um evento para toda a família, com classificação indicativa livre, especialmente voltado para profissionais, estudantes e professores de música, além de apreciadores desse enlace entre o erudito e o popular da música percussiva contemporânea.