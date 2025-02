TEATRO

Grupo Los Catedrásticos prorroga peça 'macetando' a Axé Music

Apresentações ocorrem às quintas e sextas-feiras, às 20h, no Teatro Módulo

As apresentações de Los Catedrásticos - Macetando o Apocalipse dos próximos dias 20 e 21 deste mês já estão esgotadas, mas a notícia boa - para quem ainda não viu, não reviu e se interessa pelo grupo - é que a peça foi prorrogada até o dia 25 de abril no Teatro Módulo, na Pituba.>

Criado em 1989, Los Catedrásticos apresentou ao longo dos anos diversos espetáculos de grande sucesso que conquistaram o público e a crítica. Nesta nova temporada, o público poderá rever quase todo o elenco original: Cyria Coentro, Jackson Costa e Maria Menezes retornam ao palco, agora com o reforço de Zéu Britto, que está de volta ao grupo.>

Com direção de Paulo Dourado e produção de Milena Leão, da Carambola Produções, o espetáculo promete uma abordagem renovada e tão provocativa quanto antes, com uma nova playlist. Nem as estrelas Ivete Sangalo e Léo Santana escapam da leitura "séria" das letras tiradas de seus ritmos alucinantes.>