DIVERSÃO

Grupo MUDEIdeNOME agita a capital baiana com nova edição da tradicional “Volta no Dique”

O percurso tem início e fim em frente à Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 09:11

Grupo MUDEIdeNOME Crédito: Bruno Concha / Mônica Carvalho

A capital baiana prepara para receber mais uma edição da tradicional “Volta no Dique”, que promete ser marcada por muita música, alegria e conexão com a cultura local. Sob o comando do Movimento Musical MUDEIdeNOME, a festa acontece no próximo dia 22 de setembro, às 11h, integrando a programação do Festival da Primavera.

Com Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord e Jonga Cunha à frente, o MUDEIdeNOME promete mais uma vez contagiar o público a bordo do Pranchão, convidando os foliões a reviver grandes clássicos da música baiana e conhecer os novos sucessos autorais do grupo. O percurso tem início e fim em frente à Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

“É um prazer muito grande para nós ver que a cidade abraçou essa ideia desde a nossa estreia em 2015. Só paramos por conta da pandemia, e é um evento que tem um apelo muito forte. O que a gente faz é um convite para desbloquear a memória afetiva musical das pessoas. É isso que esperamos repetir na próxima edição“, afirma Ricardo Chaves.