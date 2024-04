FAMOSOS

Guilherme Arantes lista as perguntas que mais ouve: 'Você não morreu?'

O cantor e compositor Guilherme Arantes, um dos maiores hitmakers do País, escreveu uma crônica neste domingo de Páscoa, 31, para responder às perguntas que afirma ouvir em voos e aeroportos.

Guilherme citou quatro delas, as mais comuns, segundo ele: "você não morreu?", "você não é o Léo Jaime?", "você ainda é cantor, faz música?", "você não me é estranho, quem é você?".

No texto publicado em Facebook, o cantor tentou responder cada um delas, sempre de maneira bem humorada e reflexiva.

Sobre ser confundido com Léo Jaime, Guilherme disse que isso não o incomoda muito, mas confessa não ter a mesma habilidade do colega de geração. "É um cantor de voz agradável e figura querida de nossa geração maravilhosa, da qual tenho muito orgulho de pertencer ...Entretanto, entre meus talentos, não incluo a Dança, o Ballet, infelizmente. Bem que eu gostaria..."

"Virei independente, e sou mais um que resiste por conta própria, sem figurar no cast de nenhuma 'escuderia' internacional. Não é demérito nenhum sermos independentes. (querem saber ? Dou Graças a Deus). Considero mesmo que minha 'profissão' mesmo, algo que se professa, começou quando me desliguei de vez do modo de produção da indústria".