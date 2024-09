SEM DESCANSO

Gusttavo Lima se pronuncia após polêmica com avião preso: ‘Honra não se negocia’

O cantor Gusttavo Lima usou as redes sociais para dizer que “não tem nada a ver” com o avião apreendido durante a Operação Integration, que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra por suspeita de lavagem de dinheiro. A aeronave, que está no nome da empresa do cantor, foi apreendida pela Polícia Civil de São Paulo na manhã de quarta-feira (4).