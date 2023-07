Guta Stresser perde apartamento em leilão após saída da Globo

A atriz e diretora Guta Stresser, de 50 anos, que ficou bastante conhecida por interpretar a personagem Bebel no seriado A Grande Família, da TV Globo, revelou que tem passado dificuldades financeiras nos últimos meses e está sob risco de perder seu apartamento no bairro de Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para uma instituição financeira.



Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que se separou recentemente do músico André Paixão, após 15 anos, disse que está tendo dificuldades financeiras por conta do financiamento do seu imóvel.