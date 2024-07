TV

HBO anuncia elenco de série baseada no podcast 'Praia dos Ossos'

A HBO divulgou nesta sexta-feira (26) o elenco da minissérie de ficção que vai contar a história da vida e do assassinato de Ângela Diniz, adaptando o podcast de sucesso "Praia dos Ossos". O elenco é liderado por Marjorie Estiano, que viverá Ângela, e conta ainda com Emílio Dantas como Doca Street e Antônio Fagundes, que será o advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins e Silva.