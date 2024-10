TÉRMINO

Heloisa Périssé confirma separação após 25 anos de relacionamento com Mauro Farias

Juntos há quase 25 anos, o casal teve momentos de separações e reconciliações ao longo do relacionamento. Em uma entrevista anterior, Heloisa chegou a comentar sobre os desafios de manter uma relação tão longa, destacando a importância de lidar com as crises e evitar varrer os problemas para debaixo do tapete: “Tem que resolver os problemas, não varrer para debaixo do tapete, porque lá embaixo tem um monstro”.