Henrique Portugal, ex-Skank, agora tem uma big band

Tecladista agora é também vocalista em banda que regravou 'Olha', de Roberto Carlos, e 'Ticket to Ride', dos Beatles

Roberto Midlej

Publicado em 29 de junho de 2024 às 05:00

Henrique Portugal Crédito: Weber Pádua/divulgação

O artista é um ser inquieto por natureza. Enquanto em outras profissões, muita gente busca um certo conforto - e até acomodação - à medida que os anos passam, boa parte dos artistas busca exatamente o contrário: se reinventar, justamente na fase da vida em que muita gente quer o sossego. E Henrique Portugal, que foi tecladista do Skank por três décadas, aos 59 anos, está na fase de renovação.

“Saí do cantinho do palco e estou indo para a frente dele”, revela o músico que resolveu assumir-se como vocalista do grupo Henrique Portugal & Solar Bigband. Mas, claro, não largou o instrumento e está também no piano da nova banda. Já estão nas plataformas de música quatro regravações que ele fez com os novos colegas: Ticket to Ride, dos Beatles; Eu Sei que Vou Te Amar (Tom Jobim e Vinicius de Moraes); Olha (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) e El Día Que Me Quieras (Carlos Gardel).

Os arranjos são aqueles das big bands, normalmente associadas ao jazz e ao grande número de músicos que a compõem. Mas, como diz Henrique, sua banda está mais para uma big band de rock que uma do estilo de Ray Conniff (1916-2002), americano que comandou uma das big bands mais populares do mundo.

A ideia de montar este conjunto surgiu numa viagem que Henrique fez aos EUA, junto com o filho, em 2019, quando o Skank ainda estava em atividade.

"Passei por New Orleans, Memphis, Nashville e Atlanta. Em New Orleans [cidade muito ligada ao jazz], tinha muita banda de rua. Na época, pensei: queria realizar o sonho de criar uma big band e fazer arranjos para músicas que eu gosto. Além disso, sempre havia sonhado ouvi-las com arranjos de uma big band" Henrique Portugal ex-tecladista do Skank e agora cantor

A escolha das músicas está ligada a questões pessoais, como o caso de Olha, clássico de Roberto Carlos. Foram quatro anos de negociação até conseguir a liberação dos direitos, afinal sabemos como o veterano cantor e compositor é criterioso para permitir que outros artistas gravem suas canções. Mas a insistência em conseguir a autorização do Rei tinha uma razão especial: Olha é uma marca do relacionamento de Henrique com a esposa, com quem é casado há dez anos. “Gravei essa música para ela porque uma vez eu estava no [estúdio] Abbey Road, gravando uma orquestra para Velocia [álbum do Skank de 2014] e ela mandou um áudio cantando ‘Olha’ para mim, lindo. E por muito tempo, me perguntei o que eu poderia fazer para ela que ninguém poderia fazer nem comprar”. Foi aí que decidiu gravar a canção e enfrentou outro desafio: esconder da esposa que estava preparando a surpresa.

Sobre a experiência de cantar, Henrique diz que se trata de uma “transformação completa”: “Quando você é backing vocal [função que ele cumpria no Skank, além de tecladista], você está numa corrida de cem metros: entra forte e depois fica quieto; mas quando é vocalista, é um maratonista, porque canta o show inteiro. Seu principal instrumento passa a ser a voz”. Mas a transição não foi repentina e Henrique diz que foram cerca de seis anos de preparação, até porque ele já vinha tocando o projeto paralelamente ao Skank.

E vem mais por aí: a big band de Henrique gravou também Proposta (Roberto e Erasmo); Trem Azul (do álbum Clube da Esquina) e Your Song (Elton John), que serão lançadas nos próximos meses.

Angela Davis na Globonews

Angela Davis Crédito: divulgação

Angela Davis, professora, filósofa e uma das maiores estudiosas dos direitos das mulheres negras, esteve no Brasil para participar do Festival LED - Luz na Educação e conversou com a jornalista Aline Midlej, da Globonews. A entrevista vai ao ar neste domingo (30), às 17h. Um dos assuntos é a importância dos movimentos sociais na transformação da sociedade. “Temos que reconhecer que não são geralmente os políticos que mudam o mundo. Se eu olhar para os Estados Unidos, eu não posso apontar para um único presidente que fez algo significativo em termos de transformação do mundo. Mas eu posso apontar para movimentos, eu posso apontar para massas de pessoas que tiveram uma visão coletiva e que se manifestaram e lutaram até que venceram”, revela a ativista americana de 80 anos. Angela também fala sobre o assassinato de Marielle Franco: “Não se trata apenas de punir os responsáveis. Justiça significaria atingir os objetivos que ela tinha para esta cidade, para as favelas, a desmilitarização da polícia, o fim do encarceramento racista injusto de tantas pessoas”

Estudo sobre desigualdade no Brasil

O mestre em economia e doutor em direito Bruno Carazza está dando início à trilogia de livros O País dos Privilégios. O primeiro volume, já lançado, revela as regalias e benesses no topo das carreiras do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A partir da análise das folhas de pagamento de tribunais, ministérios, parlamentos e Forças Armadas, entre outras instituições do Estado brasileiro, o autor revela as estratégias mobilizadas na defesa e promoção de interesses privados destoantes da realidade socioeconômica do país. Além de escritor, Carazza é servidor público de carreira (licenciado), trabalhou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e em diversos órgãos do Ministério da Fazenda. Conhece, portanto, os bastidores do assunto sobre o qual escreve.

