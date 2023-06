Homem entra na Justiça alegando ser filho de Gugu, diz colunista

Mais um nome surgiu na disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, um homem identificado como Ricardo Rocha, de 48 anos, entrou na Justiça alegando ser filho de Gugu.



Os três filhos do animador - João Augusto, Marina e Sofia Liberato - foram informados nesta quarta-feira (21) da existência do processo. Caso confirmada a paternidade "post mortem", Ricardo teria direito a sua fatia na herança.