BIZARRO

Homem perde pedaço do pênis após DIU de mulher sair do lugar durante sexo

Um homem teve um pedaço do pênis cortado após o DIU (Dispositivo Intrauterino) da mulher com quem ele estava transando ter se movido durante a relação. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

O caso foi contado pela influenciadora digital americana Hayley Davies, de 25 anos, que possui 1,2 milhão de seguidores no Instagram. Segundo a moça, ela sentiu dores durante o ato sexual. “Nós fomos para o chuveiro e eu percebi o quanto estava doloroso”, contou a americana.

A mulher relatou que o aparelho cortou um pedaço do seu colo do útero e um pedaço do órgão genital de seu parceiro. Ela precisou ir ao hospital para remover o método contraceptivo. “Me senti mal por ele”, explicou a americana, acrescentando que, posteriormente, os dois tiveram relações sexuais sem problemas.