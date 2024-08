MODA

Homens com as pernas à mostra

Os shorts com comprimento menor, ficando ali no meio da coxa, não é uma novidade na história da moda masculina. Entre o fim dos anos 1970 e início dos 1980, os shortinhos “faziam as pernas dos homens”, vindos da influência das práticas esportivas. Pode revirar o Google atrás de imagens de times de futebol, atletismo e catálogos de vendas desde período que você vai ver o quão curtos eram.

Agora, em pleno 2024, esse retorno não se restringe só ao uso em praia ou academia; expande o seu uso para qualquer ocasião, principalmente se a versão for em alfaiataria, que sofistica demais a peça. Os shortinhos possuem até um embaixador fashion: o ator irlandês Paul Mescal, que em breve estará nas telas dos cinemas protagonizando o filme Gladiador 2, continuação do mega sucesso dos anos 2000, dirigido por Ridley Scott.

Paul é sempre flagrado em seu dia-a-dia e até em eventos de moda (ele é garoto propaganda da Gucci) usando shorts curtos. Bastou isso para as redes sociais caírem de amores e a peça se tornar uma tendência neste verão no Hemisfério Norte. É algo que combina muito com nosso clima e temos a vantagem de poder usar o ano inteiro. Embarcamos nessa trend libertadora das pernas masculinas e criamos looks usando peças da marca baiana Caxangá, que tem criado versões bem bacanas. Vem conferir!