LANÇAMENTO

HQ reúne narrativas reais enviadas por leitores nas redes sociais

Inesquecíveis é o oitavo título do francês Fabien Toulmé publicado no Brasil

Doris Miranda

Publicado em 29 de julho de 2024 às 16:55

HQ Inesquecíveis Crédito: reprodução

Todos nós já vivemos momentos que jamais esqueceremos e, de um jeito ou de outro, definem quem somos (ou seremos). O quadrinista francês Fabien Toulmé queria construir sua nova obra a partir dessas vivências. As dele, não; as dos outros. Apelou para suas redes sociais pedindo aos seguidores que compartilhassem ali fatos que consideravam inesquecíveis em suas biografias.

Recebeu, claro, dezenas de narrativas. Se encantou por algumas, vindas de diversas camadas sociais e com temas diversos entre si, e o resultado lemos agora, ilustradas, na interessantíssima HQ Inesquecíveis (Nemo | R$ 75), o oitavo livro dele publicado no Brasil. “Queria que essas histórias dissessem algo sobre quem somos, contassem os problemas e a beleza do nosso tempo com emoções e assuntos variados”, conta o quadrinista no prefácio da obra.

Coletânea de seis histórias reais, o livro reverbera acontecimentos que podem perfeitamente ter saído da minha ou da sua vida, sem perder, no entanto, a singularidade de quem os vivenciou. A primeira história narra os vários anos de uma mulher interagindo aos rigores das Testemunhas de Jeová. A segunda é parcialmente ambientada no Brasil e conta a relação de amor e amizade entre um padre e uma aeromoça; a terceira é um relato de uma sobrevivente de estupro; a quarta gira em torno do genocídio de Ruanda de 1994. A quinta mostra uma história de amor ao longo de anos e a sexta consiste na árdua jornada de um criminoso para alcançar a redenção.

Reflexão e empatia

“O meu foco é a história, a relação entre as personagens, as emoções que eu vou conseguir passar com os meus limites de desenho. Coloco toda a minha energia nesse espaço de retransmitir as emoções e você ter a sensação de que está vivendo a história que está lendo”, disse Toulmé ao jornal Folha de S.Paulo. Não à toa, o leitor experimenta um misto de relfexão e empatia diante dessas narrativas comoventes, dramáticas e até engraçadas.

Inesquecíveis oferece uma retrato profundo e realista da condição humana, mediado pela visão singular de seu autor. “Acho que o que define a trajetória dessas pessoas é uma situação inicial, geralmente, uma prova de fogo, e elas vão aprendendo e progredindo. Elas vão enfrentando essa situação de perigo, de sofrimento. Acho que o que eu gosto nessas histórias é justamente a maneira como você atravessa um período complicado da sua vida e como esse período não define totalmente a sua vida, mas uma etapa”, explica o autor de A Odisseia de Hakim e Não Era Você Que Eu Esperava.

Potente de uma forma geral, duas histórias se destacam. O primiero conto, A Vida Entre Parênteses, e o último, A Confiança da Juíza. O que abre o livro é sobre uma jovem que cresceu em um ambiente religioso de pouca liberdade e muito preconceito que, aos poucos, vai questionando os propósitos daquela doutrina. O último é sobre um rapaz que cresceu sem estrutura familiar, se envolve no crime organizado, e, de forma surpreendente, faz de tudo para trilhar caminhos que julga serem mais “humanizados”.