LUXO E OSTENTAÇÃO

Hulk e Camila Ângelo renovam votos em segundo dia de casamento de R$ 20 milhões

Festa em resort na Paraíba reuniu 500 convidados, ostentação e declarações emocionadas que relembraram os desafios enfrentados pelo casal

H Heider Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 07:45

Hulk e Camila em segundo dia de celebração do casamento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O casal Hulk e Camila Ângelo renovaram seus votos de casamento em uma celebração luxuosa e marcante. O evento aconteceu na terça-feira (7) em um resort de alto padrão em João Pessoa, Paraíba, com a presença de 500 convidados. A festa, estimada em R$ 20 milhões, foi planejada em apenas 40 dias e reforçou o tom de ostentação e emoção que marcou a união do casal.

A cerimônia religiosa já havia sido realizada no dia 3 de janeiro, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande. Mas foi na festa de terça que os momentos mais emblemáticos aconteceram. Durante seus votos, Camila Ângelo fez questão de abordar os desafios enfrentados pelo casal, especialmente as críticas e as dificuldades familiares.

“Eu te amo com cada pedaço do meu ser. Estou ansiosa para seguirmos na nossa vida lado a lado. […] Nós dois sabíamos que éramos feitos um para o outro. E essa verdade é mais forte que qualquer obstáculo que tentaram nos impor”, declarou.

O cerimonialista responsável pela produção destacou os detalhes do evento, como louças exclusivas criadas por uma artista indiana, papéis toalha de seda javanesa assinados pela marca de luxo Tânia Bulhões e tapetes franceses Aubusson. A decoração ainda contou com 140 mil botões de rosas, 2.500 tulipas e 2 mil orquídeas.

Camila Ângelo, que trocou de vestido ao longo da noite, exibiu um look clássico e sofisticado para a cerimônia, com decote e véu brilhante. Para a festa, a noiva optou por um vestido curto e coberto de brilhos, em estilo moderno e ousado. Os padrinhos também receberam mimos luxuosos, incluindo uma caixa espelhada com champanhe, gravata e porta-joias pintados à mão.