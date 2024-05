CLUBE CORREIO

Humorista Zé Lezin traz espetáculo especial de 40 anos de carreira para Salvador

O humorista Zé Lezin, retorna a Salvador, para comemorar 40 anos de carreira em um novo show. O espetáculo Zé Lezin – 40 Anos de Humor, acontece neste final de semana, dias 04 e 05 de maio, às 20h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet através do site da Sympla .

No novo show, além de histórias e causos, de sua longa caminhada por todo o país, ele vai reeditar as piadas que o consagraram ao longo desses anos, sempre com muito bom humor e leveza. “Não tem mistério no que faço. Na verdade, é porque faço com amor, com um carinho enorme pelas pessoas que acompanham minha carreira desde o início e pelos novos fãs do matuto”, diz o humorista Nairon Barreto, que dá vida ao personagem.