Ícone fashion, Iris Apfel celebra 102 anos com muito bom humor

Formada em História da Arte, a "adolescente mais velha do mundo", como ela se autodenomina, ganhou uma exposição no Metropolitan Museum of Art, intitulada Rara Avis: Selections from the Iris Apfel Collection, em 2005. A mostra reuniu uma coleção de roupas e acessórios de Iris divididos em 80 looks, que, quando não estão emprestadas para os eventos, ocupam dois andares no apartamento da Park Avenue.