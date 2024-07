VENDEU TUDO

Idosa é vítima de golpe do 'falso Arnold Schwarzenegger' e perde R$ 238,5 mil

Uma senhora de 74 anos foi vítima de um golpe um tanto quanto inusitado: se passando pelo ator americano Arnold Schwarzenegger, o golpista deu um prejuízo de R$ 238,5 mil para a idosa. O criminoso além de se passar pelo astro do cinema, afirmou que estava passando por uma crise financeira para conseguir tirar dinheiro da vítima. O caso aconteceu em Caraguatatuba, no litoral paulista.

Consternada com a situação do falso Schwarzenegger, a idosa chegou a vender uma casa e um carro, além de fazer empréstimos no banco. As conversas entre a vítima e o falso ator aconteciam em inglês.