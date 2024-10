BLOCO AFRO

Ilê Aiyê abre inscrições para concurso da Deusa do Ébano 2025

Estão abertas as inscrições para o concurso de beleza que vai eleger a Deusa do Ébano do Bloco Ilê Aiyê 2025. Mulheres negras de todo o Brasil têm até 8 de dezembro para se candidatar e concorrer à vaga. Para participar, as candidatas devem ter entre 18 e 35 anos. A inscrição é feita por meio de formulário online.