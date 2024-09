STREAMING

'Ilha da Tentação' estreia nesta sexta (20) no Prime Video

Reality show apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa traz quatro casais dispostos a testar seus relacionamentos

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 16:16

'Ilha da Tentação: Brasil' Crédito: divulgação

O Prime Video lança nesta sexta-feira (20) os quatro primeiros episódios de Ilha da Tentação: Brasil, com estreias de episódios exclusivos todas as sextas até 4 de outubro. Apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, o reality show reúne quatro casais dispostos a testar a força do amor enquanto criam conexões com um grupo de solteiros atraentes.

Ilha da Tentação: Brasil separa os casais em duas vilas completamente isoladas uma da outra para que possam enfrentar testes enquanto interagem com um grupo de solteiros. Cada participante define junto de seus respectivos parceiros três regras que não devem ser quebradas e, ao longo do programa, se deparam com várias situações desafiadoras que podem colocar o amor à prova.

Os casais Giulia Fiorani (fioranig) e Julio Lopes (juliolopess); Luana Brandão (brandaoluana) e Gabriel Moreira (ogabmoreira); Morgana Costa (eumorganacosta) e Emerson Andrade (emersonandraade7); e Rayssa Coutinho (rayssancoutinho) e Cordeiro Rodrigues (cordeirorodriguesm) terão de escolher se vão voltar para casa com seu par original, explorar a conexão que construíram com um dos solteiros ou ainda saírem sozinhos do programa.

Sobre Ilha da Tentação: Brasil