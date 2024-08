STREAMING

'Impuros' aborda os caminhos da lealdade, agora no Disney+: 'Relações são testadas ao limite'

Seis anos depois, seriado segue por novos caminho

Estadão

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 14:02

Impuros Crédito: Divulgação

Foi no lançamento da primeira temporada, em 2018, que elenco e direção da série Impuros, ainda sob a batuta da Fox, disseram ao Estadão que a produção era uma reflexão sobre as relações humanas da favela. Era uma das primeiras produções a tentar mudar o retrato do crime nas telas após filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite. Agora, seis anos depois, Impuros segue por novos caminhos. A 5ª temporada, estreou no Disney+ de quarta-feira, 24, não quer falar só das relações entre pessoas, mas das particularidades da vida no morro.

"Eu resumiria dizendo que é a temporada da lealdade", diz Sérgio Malheiros, que vive o faz-tudo Wilbert. "Agora, nós vamos ver quem está realmente junto e separar o joio do trigo. Esse é o lema da temporada: lealdade. Todas as relações serão testadas ao limite".

Nesta nova temporada, Evandro (Raphael Logam) conseguiu controlar a produção, distribuição e exportação da droga. Mas, com os negócios crescendo, fica difícil manter tudo sob controle Os inimigos surgem de onde não se espera, enquanto Geise (Lorena Comparato) ganha poder ao se articular com os cabeças do tráfico internacional. Já Morello (Rui Ricardo Diaz) costura uma aliança improvável para continuar a caçada a Evandro.

"Todas as relações serão colocadas à prova. Evandro, Wilbert, Morello, Geisa, todos passam por momentos de teste. No final das contas, a série é sobre essas famílias e as relações que se formam e se desfazem ao longo do tempo", diz o ator Rui Ricardo Diaz.

Segundo Ricardo Dias, Morello precisa lidar com dúvidas, novos caminhos e, principalmente, com algo que não conhecia até então: a família. "O Morello ainda não sabe se sua filha morreu. Essa dúvida o acompanha durante toda a temporada. É um pequeno spoiler, mas essencial para entendê-lo", contextualiza o ator, empolgado em reprisar o papel do policial de Impuros. "A filha dele é o único bem precioso que tem, e, ao mesmo tempo, essa incerteza o faz sentir que pode fazer qualquer coisa, porque nada mais importa."

Transformações

Ao observar friamente, Impuros tem uma jornada um tanto quanto confusa. A produção nasceu como um projeto original da Fox, que exibiu os episódios das primeiras duas temporadas nos canais do grupo na TV a cabo. Quando a Disney comprou a marca, a série acabou migrando, posteriormente, para o Star+, o streaming com conteúdos voltados para um público mais adulto. Agora, com o fim do serviço, a terceira casa de Impuros: o Disney+.

A história, enquanto isso, se mantém fincada no desejo de compreender melhor esses personagens para além dos estereótipos já debatidos e conhecidos sobre esses tipos.

A abertura para transformações de caráter e até de foco, no final das contas, ajudar com o dinamismo. A série, mesmo na quinta temporada, não perde o tom. "Wilbert amadureceu ao longo da série. Ele ganhou mais responsabilidades junto com Evandro e o grupo", contextualiza Sérgio, ao Estadão. "Ele continua sendo o alívio cômico, mas agora enfrenta tramas mais sérias, momentos em que teve que passar por cima de sua moral para se manter nesse mundo. Ele amadureceu muito ao longo das temporadas".