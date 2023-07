Influencer de 18 anos é a nova namorada da DJ Bárbara Labres

Novo casal na área: Bárbara Labres e Carol Pacheco já não escondem o relacionamento e, segundo o jornal Extra, já trocam afeto publicamente. A DJ, de 29 anos, e a modelo e influenciadora carioca, de 18, já se declaram pelas redes sociais. Recentemente, Bárbara publicou uma foto de toalha e Carol não resistiu: "Você não existe, né? Essa vai para minha tela de bloqueio", comentou. As postagens feitas por Carol em seu perfil no Instagram também contam com comentários da DJ. "Gata demais", escreveu Bárbara numa das fotos da namorada.

Com Carol Pacheco, Bárbara Labres vive seu primeiro relacionamento a se tornar público desde o fim, em março, de seu namoro com a modelo Bianca Wejnger, ex do jogador Arrascaeta.