34 ANOS

Influencer de maternidade morre após cirurgia de emergência

A influenciadora de maternidade Tainá Medeiros morreu, aos 34 anos, na última quarta-feira (24). A notícia foi confirmada no perfil do Instagram da consultora de amamentação, Amor Mamar, que tem cerca de 60 mil seguidores.

“Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar”, declara o comunicado divulgado.