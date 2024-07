MUNDIAL

Anitta será homenageada em premiação internacional: 'Muito animada'

A cantora Anitta ganhará uma homenagem especial no Premios Juventud, que acontece nesta quinta-feira (25), em San Juan, no Porto Rico. Na ocasião, além de apresentar uma performance musical, a Girl From Rio será reconhecida com o prêmio “Agente de Mudança”, que visa destacar seu trabalho significativo em diversas áreas.