POLÊMICA NA MODA BRASILEIRA

'Desvalorizado', dispara Anitta sobre uniformes dos atletas brasileiros para as Olimpíadas de 2024

“Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o look veio para reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas para seguir seu sonho,” escreveu em uma página de fofoca.