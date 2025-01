RETOMANDO AUTOESTIMA

Influencer que perdeu lábio por conta do PMMA mostra reconstrução

Ela contou que tem se sentido melhor consigo mesma e já consegue sair de casa sem máscara

Em entrevista ao Metrópoles, a influenciadora revelou que, aos poucos, tem se sentido melhor consigo mesma e já consegue sair de casa sem máscara, algo que não fazia desde junho de 2021. Além disso, ela tem usado maquiagem e passou por uma transformação capilar, o que ajudou a melhorar ainda mais sua autoestima. “Vejo vídeos após tudo isso e me sinto aos poucos mais bonita e compartilho o processo com meus seguidores”, diz. >

Sobre o procedimento com PMMA, ela explicou que a reconstrução foi necessária devido ao preenchimento com a substância, que na época foi anunciado como ácido hialurônico. Mariana afirmou que se sentiu enganada. Ela explicou que a reconstrução labial foi feita em duas etapas. A primeira consistiu na rotação do lábio inferior para o superior, criando o meio e abrindo o sorriso. Durante esse processo, a boca foi costurada e ela só pôde se alimentar com líquidos através de uma pequena abertura.>