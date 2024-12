LITORAL DE SP

Influenciador com 20 milhões de seguidores é investigado em operação contra o 'Tigrinho'

Ação ocorreu simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte para cumprimento de 14 mandados

O influenciador Ruyter Poubel, de 27 anos, está sendo investigado em uma operação que apura crimes por meios de plataforma on-line, como os famosos jogos do tigrinho. Poubel, que tem mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais, divulgou várias vezes jogos do tipo.

Batizada de Faketech, a operação começou na sexta (27), sob comando da Polícia Civil da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O objetivo é investigar lavagem de dinheiro e fraudes causadas por meio de jogos ilegais das plataformas de jogos do tigrinho. A ação ocorreu simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte para cumprimento de 14 mandados.

Ruyter vendia cursos que ensinavam como jogar em uma plataforma digital. A suspeita é que ele lucrava com as perdas dos seguidores, recebendo comissões pagas pelas casas de aposta.

O delegado Fabiano Barneiro disse que as vítimas perderam muito dinheiro no esquema. "Essa operação foi baseada em informações de vítimas que tiveram grandes perdas financeiras em jogos de azar por meios eletrônicos. (...) São jogos de aparência inocente, mas são altamente viciantes e fazem com que as vítimas percam dinheiro muito rápido", disse ele em entrevista à TV Tribuna.