VÍCIO

Influenciador Gustavo Tubarão assume ser viciado em pornografia e faz alerta

Em vídeo no Instagram, ele conta sua história com o vício em pornografia, e incentiva o abandono da prática

O influenciador Gustavo Tubarão, de 24 anos, publicou um vídeo em seu Instagram contando sua experiência com o vício em pornografia, na terça-feira (20). Após quase um ano e meio sem consumir esse tipo de conteúdo, o youtuber afirma ter tido uma recaída recentemente, que o relembrou dos efeitos e consequências da prática.

Em um desabafo, Gustavo diz que quer alertar seu público quanto aos riscos do consumo de pornô, capaz de viciar tanto quanto ou até mais do que algumas drogas, segundo ele. Para ele, isso se deve à facilidade de acesso à pornografia, que ao contrário das drogas muitas vezes é gratuita e pode ser consumida um simples acesso à internet. Ex-usuário de drogas, como conta em seu livro publicado “O Trem tá Feio”, ele alega que a pornografia afeta a mesma região cerebral da cocaína, e é um risco real nem sempre tratado com a seriedade devida.