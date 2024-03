VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

Influenciadora Patrícia Ramos expõe que ex-marido desviava dinheiro dela pra conta pessoal

Jovem de 24 anos descobriu situação e foi agredida pelo ex

Publicado em 20 de março de 2024 às 09:52

Patrícia Ramos Crédito: Instagram

A influenciadora Patricia Ramos, de 24 anos, revelou aos seguidores do X, antigo Twitter, que foi vítima de várias violências feitas pelo ex-marido.

Sem citar o nome do rapaz, por motivos judiciais, Patrícia comentou nesta terça-feira (19), que o ex-companheiro fez uma dívida após fazer uma aposta no valor de uma casa.

Ela iniciou o relato fazendo um alerta para outras mulheres que estão sofrendo algo parecido em seus relacionamentos conjugais. A influenciadora disse que o ex pediu para fazer uma conta conjunta, mas que nunca viu a cor do dinheiro do rapaz entrando no banco, apenas o dela.

Ao fazer questionamentos sobre a conta conjunta, ela era xingada e humilhada, além de presenciar o ex fazendo comentários dramáticos para minimizar a situação.

No entanto, Patrícia começou a ter interesse em investir o próprio dinheiro, e recebeu a surpresa de que ele teria colocado todo o dinheiro dela na conta pessoa dele, alegando que seria para movimentar o CPF.

"Quando eu pedi para mudar, FOI UM ESCÂNDALO SEM FIM. Falar de dinheiro sempre foi um inferno, porque eu era xingada de egoísta, individualista, até cena de choro tinha porque dizia se sentir humilhado por eu ganhar muito mais", disse.

O estopim para a separação foi quando Patrícia descobriu que o ex tinha feito uma conta no nome dela sem a própria saber. Ao questionar sobre a administração da conta, ela soube que tinha apenas R$ 300 e todo o dinheiro estaria na conta pessoal dele.

Mas, o pior ainda estava por vir. Patrícia descobriu que o destino do dinheiro, na verdade, era para ele pagar uma dívida que o ex tinha feito no valor de um carro.

"Fez um auê terrível, disse que tinha pego o dinheiro pra comprar tênis, eu pedi as notas, mandou uns comprovantes aleatórios até que finalmente eu peguei o telefone dele, abri o app do banco e vi que TODO O DINHEIRO QUE ELE HAVIA TRANSFERIDO DA MINHA CONTA PRA DELE, ELE PERDEU EM APOSTA. SIM!!!! APOSTAAAAAAAAAAAS!!!! O valor de uma casa! De um terreno! De um carro 0 km! O dinheiro que eu poderia ter usado pra quitar a casa dos meus pais. O infeliz já tinha me traído com várias mulheres, me agredia, me humilhava, me tirava pra merda!!!!!! E, no fim das contas, ainda me roubou."

Com isso, a influenciadora foi agredida fisica e verbalmente. Ao expor as agressões, ela ainda teve de transferir uma determinada quantia na separação com o marido.