OUSADA

Influenciadora quebra recorde mundial ao ter relações sexuais com mais de mil homens em 12 horas

Em entrevista ao The Sun, criadora de conteúdo +18 contou que documentou o recorde

A influenciadora e produtora de conteúdo adulto Bonnie Blue revelou que teve relações sexuais com mais de mil homens em apenas 12 horas. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, a modelo contou que quebrou o recorde mundial do sexo e documentou o desafio em vídeo. Antes, o título pertencia à atriz Lisa Sparks, que em 2003 teve relações com 919 ao longo de 22 horas.