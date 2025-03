SALVADOR

Ingra Lyberato agradece carinho e acolhida em lançamento de livro na capital

“O Despertar do Amor Sistêmico” foi lançado nessa terça (18), na Livraria Leitura do Salvador Shopping

A atriz e escritora Ingra Lyberato lançou seu terceiro livro, “O Despertar do Amor Sistêmico”, em Salvador, nessa terça-feira (18). A obra aborda Arte, Constelação Familiar e Xamanismo, temas que levam à expansão da consciência para uma vida mais leve e criativa. E foi com familiares, amigos e fãs que Ingra comemorou mais esta conquista. Ela ainda exaltou a capital baiana no evento.>