ACABOU

Ingressos para o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Salvador estão esgotados

Estão esgotados os ingressos para o histórico show de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Arena Fonte Nova, em Salvador. A informação foi confirmada com exclusividade empresária e produtora Paula Lavigne, esposa de Caetano, ao jornalista do CORREIO, Osmar 'Marrom' Martins.