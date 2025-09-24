Acesse sua conta
Ingressos para peça que marca retorno de Wagner Moura aos palcos começam a ser vendidos hoje

Além de Wagner Moura, o elenco conta com Danilo Grangheia e Júlia Bernart, sob encenação de Christiane Jatahy

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:16

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

A venda de ingressos para o espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo” começa nesta quarta-feira (24), ao meio-dia, na plataforma Sympla. A peça marca o aguardado retorno de Wagner Moura aos palcos e terá preços populares de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Além de Wagner Moura, o elenco conta com Danilo Grangheia e Júlia Bernart, sob encenação de Christiane Jatahy. Durante a passagem por Salvador, os atores baianos Fernanda Paquelet e Marcelo Flores também se juntam ao time.

O texto e o roteiro são assinados por Lucas Paraizo, um dos roteiristas mais premiados do audiovisual brasileiro, em parceria com Christiane Jatahy. Salvador foi escolhida como ponto de partida da turnê mundial da peça, que ficará em cartaz de 3 a 12 de outubro, no Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5 – Comércio).

Clientes BB Ourocard terão direito a 50% de desconto no valor do ingresso, benefício que se soma à meia-entrada garantida por lei. O espetáculo tem patrocínio do Banco do Brasil e realização do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

“UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”

Inspirado na obra clássica “Um Inimigo do Povo”, de Henrik Ibsen, o espetáculo apresenta um texto original. No enredo, o personagem Thomas Stockmann, vivido por Moura, denuncia a contaminação das águas do balneário de sua cidade e trava um julgamento público para provar que não é um inimigo do povo.

O CCBB, responsável pela realização, é uma rede de espaços culturais mantida pelo Banco do Brasil e presente no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. A instituição está em processo avançado de instalação de sua nova unidade em Salvador, que funcionará no Palácio da Aclamação, edifício histórico que foi residência oficial dos governadores da Bahia por mais de cinquenta anos. Mesmo antes da inauguração oficial, o CCBB já realiza intervenções culturais na cidade.

Estreia em Salvador

Em recente entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, após coletiva de imprensa de lançamento da peça na capital baiana, o ator deixou claro que, desde o início, sua cidade natal estava nos desejos dele para sediar a estreia da peça. “Eu me sinto bem aqui, me sinto protegido, me sinto perto dos meus colegas, das pessoas que amo, da minha terra, desse espaço bonito”, disse, referindo-se não apenas a Salvador, mas ao Trapiche Barnabé, onde o espetáculo será encenado.

