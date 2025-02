NO CANDYALL

Ingressos para show de Carlinhos Brown e Marisa Monte chegam ao 3º lote

Apresentação Axé 40 Brown será no dia 16 de fevereiro, em Salvador

Os ingressos para o show Axé 40 Brown, no Candyall Gueto Square, em Salvador, com Carlinhos Brown e Marisa Monte, chegaram ao 3º lote. E os preços estão lá em cima. A apresentação será no dia 16 de fevereiro, às 17h, e promete desfilar grandes sucessos dos Tribalistas - grupo que os dois formaram em 2002 com Arnaldo Antunes.>