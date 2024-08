OPORTUNIDADE

Ingressos para última turnê de Gilberto Gil começam a ser vendidos para público geral nesta quinta (22)

Os ingressos para a turnê de despedida de Gilberto Gil começam a ser vendidos para o público geral nesta quinta-feira (22). Intitulada de “Tempo Rei”, a série de shows passará por nove cidades no Brasil, estreando em Salvador, no dia 15 de março de 2025. O encerramento será em Recife, em 22 de novembro.

Em “Tempo Rei”, Gil convida o público para uma verdadeira viagem pela sua trajetória musical, com repertório que promete muitos clássicos como “Andar com fé”, “Aquele abraço” e “Palco”. “Há muito tempo que venho pensando em desocupar meu tempo, no sentido mais convencional da palavra. Cantar, tocar, gravar músicas, viajar, encontrar gente… tudo isso ocupa um tempão danado. No meu caso já são quase 70 anos”, refletiu Gil em coletiva de imprensa.