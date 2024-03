ATENÇÃO

Inscrições para o BBB 25 serão em dupla; entenda dinâmica

"É fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto", diz comunicado divulgado pela produção do reality.

Será apenas um cadastro com os dois CPFs, e por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos. Contudo, é preciso ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional, já que nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local.

Será permitida apenas uma inscrição no Gshow, com os dois CPFs já determinados desde o início. E quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa.