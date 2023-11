Irmã de Lexa chora ao conhecer Caetano Veloso: 'Me tremi toda'

A irmã da cantora Lexa, Wenny, se emocionou ao conhecer Caetano Veloso, seu grande ídolo. Com apenas 14 anos, ela está investido na carreira de cantora, e encontrou o baiano durante o Prêmio Multishow, que ocorreu no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (7).



Ela publicou como foi o encontro com o veterano do MPB, e relatou que estava bastante nervosa em ter conhecido o ídolo.



"Falei que era a irmã da Lexa. Me tremi toda. Pedi para abraçar ele. Falei que sou cantora e que queria revolucionar o pop. Eu falei que sou muito grata por tudo o que ele fez pela música e que sou muito feliz de ter o prazer de conhecê-lo", comentou.