DESPEDIDA

'Parece que é um pesadelo', diz irmã de ex-ator mirim morto em Trancoso

Maria Carol Rebello também postou vídeo com momentos da vida do irmão

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 10:15

Jorge Fernando, Maria Carol Rebello, Maria Rebello e João Rebello Crédito: Reprodução

Maria Carol Rebello, irmão do ex-ator mirim e produtor musical João Rebello tinha falado com o irmão momentos antes do crime. Durante participação no programa Encontro nesta segunda-feira (28), ela contou como soube do crime.

"Eu tinha acabado de falar com o meu irmão de tarde, minha mãe tinha acabado de conversar por horas com ele. Eu saí do banho e tinha uma mensagem da minha cunhada. Aquela coisa de quem tem uma sensibilidade um pouco mais apurada, eu imaginei que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com meu irmão. Mas eu imaginei um acidente, eu imaginei qualquer coisa, menos o que aconteceu. É muito difícil de acreditar que isso está acontecendo", desabafou.

Ela também falou sobre a investigação do crime. "É muito delicado eu falar isso, porque foi um crime muito brutal, né? Meu irmão não foi assaltado e levou um tiro. Meu irmão foi executado brutalmente. Então é muito difícil falar qualquer coisa nessa linha de investigação. A polícia civil lá está investigando. Eu, particularmente, acho tudo muito lento, muito confuso, mas eu não posso falar", destacou.

Maria ressaltou que o irmão era bem quisto em Trancoso, e que tinha realizado o sonho de ir morar no distrito que conhecia desde a infância. "Meu irmão decidiu realizar o sonho dele de morar lá, escolheu o terreno dele, construiu a casa dele e tava lá fazendo o que sabia fazer, que é arte, quer é espalhar arte, música e muita criatividade", contou.

"Parece que a gente tá assim, flutuando, parece que é pesadelo, parece que a qualquer momento você vai acordar e ver que não é verdade", lamentou.

Homenagem

Maria Carol fez uma homenagem a ele nas redes sociais, nesta segunda-feira (28). Ela publicou um vídeo que reúne fotos e vídeos da vida do irmão desde a infância até a vida adulta.

Nas imagens, João aparece ao lado de amigos e familiares, e também durante as novelas da TV Globo nas quais atuou. Atualmente, ele trabalhava como produtor musical e DJ e assinava como Vunje.

Na legenda da postagem, Maria Carol falou sobre a fé. "Que seus guias e nossa ancestralidade de luz te recebam e te guiem, meu irmão ?. A gente sempre soube e conversávamos muito como é poderosa essa jornada. Você sempre buscou evolução e entendimento e eu fico aqui com a certeza que você tá no caminho, e o seu caminho é luz! pura luz!", escreveu.

Investigação

O delegado responsável pela investigação sobre a morte de João Rebello Fernandes informou nesse sábado (26) que até o momento descarta a possibilidade de envolvimento do ex-ator mirim com atividades criminosas. Em nota assinada pelo delegado Bruno Barreto Garcia, de Trancoso, ele acrescenta que o trabalho para prender os responsáveis continua.

"A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações", diz a nota assinada pelo delegado. A polícia "vem adotando todas as medidas legais cabíveis na apuração das circunstâncias, bem como da autoria do crime", diz o delegado.