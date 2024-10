EXECUTADO EM TRANCOSO

Famosos lamentam morte de João Rebello, ex-ator mirim da Globo: 'Sem acreditar'

João Rebello Fernandes, 45, foi assassinado enquanto aguardava uma amiga na Praça da Independência

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 13:54

Amigos negam que o DJ tivesse envolvimento com o crime Crédito: Reprodução

Uma pessoa pacífica que morava em um paraíso. É assim que familiares e amigos vão se lembrar de João Rebello Fernandes, 45, ex-ator mirim da TV Globo, que foi assassinado enquanto esperava uma amiga em Trancoso. João Rebello era DJ e vivia no sul da Bahia com a companheira. Ele deixa um filho adolescente, que mora no Rio de Janeiro. Após a morte violenta, famosos utilizaram as redes sociais para expressar condolências.

O ator Renato Rabelo foi um dos primeiros a se manifestar, ainda durante a madrugada desta sexta-feira (25). Em seu perfil no Instagram, ele caracterizou o crime como mais um ato de violência. "Meu Deus que notícia triste a partida do João Rebello!! Mais uma ato de violência no nosso país e num paraíso turístico que é Trancoso! Sem palavras pra confortar as queridas @rebellomaria e @mariacarol.rebello, estou atônito! Deus abençoe e conforte a todos nesse momento tão doloroso! Meus sinceros sentimentos!", escreveu.

A mãe de João Rebello, Maria Rebello, comentou a postagem e disse estar sem conseguir dormir após a morte do filho. "Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher, Karine, tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", publicou a atriz e diretora.

A atriz Fabiana Karla também se manifestou. "Meu Deus. Sem acreditar. Deus conforte @rebellomaria @mariacarol.rebello", escreveu. Carol é irmã de João e também mora na Bahia. Ela foi até Trancoso após saber da morte do irmão. Ainda não há informações sobre o sepultamento. Amigos e familiares de João Rebello negam que ele tivesse envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Quem também se solidarizou foi o ator e músico Lucio Mauro Filho, que fez uma postagem em seu perfil no Instagram. "Acordo com a notícia da partida de João Rebello, de um jeito tão brutal, que não consigo sequer organizar as emoções. Ontem à noite dormi com um nó no peito, de ver as notícias do meu Rio tão castigado pela violência. Agora João, com essa morte trágica num paraíso como Trancoso", disse.

"Que tristeza! Que Deus conforte o coração de Maria sua mãe. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de João e também aos familiares e amigos das vítimas da violência no Rio", completou. João Rebello era sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando e atuou em diversas novelas da TV Globo quando era criança.

Um dos papéis mais marcantes na sua carreira foi na novela Bebê a Bordo (1988). Ele também se destacou em produções como Vamp (1991), Deus nos Acuda (1992) e Cambalacho (1986). Afastado da TV desde “Zazá”, em 1997, ele fez uma participação em 'Divertics' da Globo em 2013.

O crime

O produtor musical e DJ João Rebello Fernandes, 45, aguardava uma amiga quando foi executado na Praça da Independência, na noite de quinta-feira (24). Ele estava dentro de um carro quando dois homens que estavam em uma moto se aproximaram e atiraram à queima-roupa. A vítima morreu no local. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.