EXECUÇÃO EM TRANCOSO

Amigos de João Rebello, ex-ator mirim da Globo, negam que ele tivesse envolvimento com o crime

"Existem informações circulando que dizem que ele era chefe do tráfico em Trancoso, mas isso é mentira. Eu sei que a família está muito consternada e não vai desmentir essas mentiras agora", conta um amigo da vítima, que prefere não se identificar. João Rebello era conhecido como DJ Vunje e foi um dos fundadores da festa Beatzada, evento que reúne DJs e MCs do sul baiano.

"Ele era um cara do bem, pacífico. Não tinha envolvimento com o tráfico e sequer usava drogas. Ele era carioca e, em Trancoso, não se criam chefes de facção de outros lugares. Não faz sentido dizer que ele era envolvido com crime", completa o amigo. Em um comentário feito no Instagram, a mãe da vítima, Maria Rebello, disse que o filho foi confundido na ação criminosa. "Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro!", desabafou.