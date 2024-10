'CARA DO BEM'

Ex-ator mirim da Globo aguardava amiga para fazer visita técnica quando foi executado em Trancoso

A morte do produtor musical e DJ João Rebello Fernandes, 45, em Trancoso, no sul da Bahia, pegou familiares e amigos de surpresa. O ex-ator mirim da TV Globo foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (24), na Praça da Independência. Segundo pessoas próximas, Vunje, como era conhecido, aguardava uma amiga quando foi executado. Ambos fariam uma visita técnica na Arena Trancoso, onde seria realizado um evento musical no dia 9 de novembro.

Uma pessoa próxima de João Rebello soube da morte do DJ através dessa amiga, que também integra a cena artística de Trancoso. Ele prefere não ser identificado, mas afirma que a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

"Vunje estava esperando nossa amiga para fazer uma visita técnica em um espaço da festa que aconteceria no dia 9 de novembro. Ele estava parado, em frente a um supermercado. Fiquei sabendo [da morte] quando ela me ligou e disse que ele tinha sido morto", conta. "Pela quantidade de tiros, parece que foi uma execução. A gente especula que tenham confundido ele", completa.

"É mentira que Vunje era envolvido com tráfico de drogas. Ele era um cara do bem, pacífico, que não tinha envolvimento com o crime", conta. João Rebello se mudou para Trancoso há, pelo menos, três anos e morava com a esposa. Ele deixa um filho adolescente, que vive no Rio de Janeiro.