CRIME NO SUL DA BAHIA

Ex-ator mirim e sobrinho de Jorge Fernando é assassinado em Trancoso

O ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, João Rebello Fernandes, 45 anos, foi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (24), na Praça da Independência.

Segundo a Polícia Civil, 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) investiga as circunstâncias do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.