CRIME EM DESTINO TURÍSTICO

'Terra violenta!', desabafa mãe de ex-ator mirim da Globo morto em Trancoso

Maria Rebello diz que o carro do filho foi confundido com o de outra pessoa

Maria Rebello, mãe do ator João Rebello, morto a tiros em Trancoso, no Sul da Bahia , comentou sobre o crime na manhã desta sexta-feira (25). Em um post sobre a morte do filho, ela disse que o carro dele teria sido confundido, e desabafou sobre a violência na Bahia.

"Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher, Karine, tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", escreveu.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que João estava dentro de um carro quando dois homens em uma moto chegaram e atiraram à queima-roupa. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro). Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.