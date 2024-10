MORTO EM TRANCOSO

Artistas e familiares se despedem de ex-ator mirim em velório no Rio

O velório do ex-ator mirim João Rebello, que foi encontrado morto no centro de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, na noite da quinta-feira (24), foi realizado neste domingo (27), no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O sepultamento aconteceu às 13h, conforme informações postadas pela irmã do DJ, Maria Carol Rebello.