VIOLÊNCIA

Família pede que amigos vão de branco para enterro de ex-ator mirim morto em Trancoso

Velório e enterro vão acontecer em cemitério no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro

O velório e o enterro do corpo do ex-ator mirim João Rebello Fernandes, morto aos 45 anos na Bahia, acontecem neste domingo (27), no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. João foi morto a tiros em Trancoso, Porto Seguro, onde morava, na noite da quinta-feira (24).