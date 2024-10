LUTO

‘Nunca mais serei a mesma’, diz mãe de ex-ator mirim morto em Trancoso

Ela ainda falou de violência na Bahia: 'Ele foi confundido pelos bandidos pela Pajero que estava dirigindo. Trancoso virou faroeste!”

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 15:54

Maria Rebello e João Rebello Fernandes Crédito: Reprodução

Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim e produtor musical João Rebello Fernandes, desabafou sobre a morte do filho, em um post neste sábado (26). Ela falou sobre o sofrimento de enterrar o filho na mesma data em que completam cinco anos da morte do seu irmão, o diretor de novelas Jorge Fernando.

“Nunca imaginei que no dia 27 de outubro após 5 anos da passagem do meu irmão no mesmo dia eu estaria sepultando meu filho, será que tem algum significado? Mesmo Destroçada venho aqui agradecer a todos os amigos que me mandaram mensagem de amor. Johnny é meu maior amigo de conversa, ensinamentos, carinho e planos de vida! Nunca mais serei a mesma!“, escreveu no Instagram.

O corpo de João será sepultado no domingo (27), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Maria também comentou sobre as investigações do caso. “A polícia de Trancoso está investigando essa crueldade, ele foi confundido pelos bandidos pela Pajero que estava dirigindo. Trancoso virou Faroeste!”, disse.

E também falou sobre os planos do filho ao se mudar para a Bahia. “Ele só queria fazer baile, bailar no daime, surfar, amar seu filho, sua Karine, seus amigos, cuidar dos dogs, planejar nossas viagens, me proteger. Vem viver no meu coração, filho! Acabou tudo!!!”, finalizou.

João Rebello foi morto a tiros enquanto estava dentro de seu carro, na Praça da Independência, no centro de Trancoso. Testemunhas informaram à polícia que dois homens em uma moto passaram pelo local e atiraram contra o veículo. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT – Porto Seguro).