INVESTIGAÇÃO

Polícia diz que ex-ator mirim morto em Trancoso não era envolvido com o crime

João Rebello foi assassinado dentro de carro e família acredita que ele foi confundido

Da Redação

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 16:48

João Rebello Crédito: Reprodução

O delegado responsável pela investigação sobre a morte de João Rebello Fernandes informou nesse sábado (26) que até o momento descarta a possibilidade de envolvimento do ex-ator mirim com atividades criminosas. Em nota assinada pelo delegado Bruno Barreto Garcia, de Trancoso, ele acrescenta que o trabalho para prender os responsáveis continua.

João, que tinha 45 anos, foi morto a tiros dentro do carro na última quinta-feira à noite, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia. Logo após a morte, começaram a circular rumores de que João teria envolvimento com tráfico de drogas, o que foi negado por familiares e amigos, e agora pela polícia.

"A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações", diz a nota assinada pelo delegado. A polícia "vem adotando todas as medidas legais cabíveis na apuração das circunstâncias, bem como da autoria do crime", diz o delegado.

Desde o primeiro dia, a família de João acredita que ele foi morto por engano. Maria Rebello, mãe da vítima, escreveu nas redes sociais que a confusão teria envolvido o carro que o filho dirigia. “A polícia de Trancoso está investigando essa crueldade, ele foi confundido pelos bandidos pela Pajero que estava dirigindo. Trancoso virou Faroeste!”, afirmou.

Ela disse que o filho "vida tranquila" na cidade baiana com sua esposa, Karine. João agora atuava como DJ, conhecido pelo nome Vunje.

A irmã da vítima, Maria Carol Rebello, criticou especulações: "Ainda não sabemos o que aconteceu, a polícia da Bahia está investigando, estamos prestando todos os depoimentos, dando tudo o que podemos. Por favor, parem de falar o que vocês não sabem", disse em postagem nos stories do Instagram.

Um vídeo registrado por câmera de segurança mostra quando João está estacionando o carro em uma rua movimentada. Uma moto com dois homens emparelha com o carro e então um dos homens começa a atirar. Ele ainda passa a arma para o comparsa, que também atira. Os dois fogem em seguida.

Crime

O produtor musical e DJ João Rebello Fernandes, 45, aguardava uma amiga quando foi executado na Praça da Independência, na noite de quinta-feira (24). Ele estava dentro de um carro quando dois homens que estavam em uma moto se aproximaram e atiraram à queima-roupa. A vítima morreu no local. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

"Vunje estava esperando nossa amiga para fazer uma visita técnica em um espaço da festa que aconteceria no dia 9 de novembro. Ele estava parado, em frente a um supermercado", contou um amigo próximo ao CORREIO.