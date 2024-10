DANÇARINO E FIGURINISTA

Irmão de Madonna morre aos 63 anos

Ele trabalhou como diretor e produtor de algumas turnês da irmã, mas eles se desentenderam nos anos 2000. Ele chegou a atuar como um dos dançarinos dela no vídeo de ‘Lucky Star’. Os desentendimentos vieram a público com o lançamento de ‘Life With My Sister Madonna’, autobiografia de Christopher. No livro, ele atribuiu os problemas de seu relacionamento com Madonna ao casamento da artista com o cineasta Guy Ritchie.